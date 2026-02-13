Сейм Польщі ухвалив амністію для поляків, які воюють на боці України

Депутати Сейму Республіки Польща ухвалили законопроєкт, який звільняє від кримінальної відповідальності громадян країни, що воюють на боці України. За даними Polskie Radio 24, рішення підтримали 406 депутатів, четверо виступили проти, а 19 утрималися.

Чинне польське законодавство передбачає покарання за службу в армії іншої держави у вигляді позбавлення волі на строк від трьох місяців до п'яти років.

Нова ініціатива скасовує покарання для добровольців, які беруть участь у захисті України. Під дію закону підпадають і ті поляки, які вже отримали вироки за цією статтею.

Амністія поширюється на період із 6 квітня 2014 року — моменту початку бойових дій у Донецькій області. Точна кількість польських добровольців, які воювали на боці України за цей час, наразі залишається невідомою.

