﻿
Свiт

Сейм Польщі ухвалив амністію для поляків, які воюють на боці України

Сейм Польщі ухвалив амністію для поляків, які воюють на боці України

Депутати Сейму Республіки Польща ухвалили законопроєкт, який звільняє від кримінальної відповідальності громадян країни, що воюють на боці України. За даними Polskie Radio 24, рішення підтримали 406 депутатів, четверо виступили проти, а 19 утрималися.

Чинне польське законодавство передбачає покарання за службу в армії іншої держави у вигляді позбавлення волі на строк від трьох місяців до п'яти років.

Нова ініціатива скасовує покарання для добровольців, які беруть участь у захисті України. Під дію закону підпадають і ті поляки, які вже отримали вироки за цією статтею.

Амністія поширюється на період із 6 квітня 2014 року — моменту початку бойових дій у Донецькій області. Точна кількість польських добровольців, які воювали на боці України за цей час, наразі залишається невідомою.

ForUA нагадує, Politico писало, що більшість опитаних мешканців Франції та Німеччини не хочуть відправляти своїх військовослужбовців для підтримки перемир’я РФ та України, лише в Канаді та Великій Британії опитані готові направити війська в Україну для забезпечення миру.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Польщаамністіяпольский Сеймвійна в Українізаконопроєкт
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Україна отримає зброї на $40 мільярдів
Війна 13.02.2026 14:57:16
Україна отримає зброї на $40 мільярдів
Читати
В Україні готують масштабне оновлення правил мобілізації: що відомо
Суспiльство 13.02.2026 14:21:20
В Україні готують масштабне оновлення правил мобілізації: що відомо
Читати
Старий світ зник: Марко Рубіо закликав Європу до переосмислення відносин із США
Свiт 13.02.2026 13:51:16
Старий світ зник: Марко Рубіо закликав Європу до переосмислення відносин із США
Читати

Популярнi статтi