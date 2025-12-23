Стефанчук анонсував реформу державного календаря

В Україні планують системно переглянути календар святкових, пам’ятних та скорботних дат. Для цього у Верховній Раді створюють «єдину календарну мапу», яка має усунути хаотичність у визначенні важливих днів.

Про це голова парламенту Руслан Стефанчук повідомив в етері телемаратону «Єдині новини».

За його словами, країна вже зробила низку важливих кроків: перенесла святкування Різдва на 25 грудня та погодила День пам’яти й перемоги над нацизмом з європейською традицією на 8 травня. «Будь-які календарні дати — це не просто дні в календарі, це те, з ким ми і хто проти нас. Тому це важлива ідеологічна річ», — наголосив Стефанчук.

Наразі в Україні діє велика кількість дат, встановлених різними способами — указами президента, постановами парламенту чи рішеннями уряду. Це призводить до нелогічних збігів, коли професійні свята припадають на трагічні дні, а деякі пам’ятні події відзначаються кілька разів за різними відомчими рішеннями.

Голова ВР запевнив, що реформа не скорочує кількість святкових днів і не обмежує відпочинок громадян. Йдеться лише про технічне впорядкування та створення логічної системи. «Це не про те, що свят стане менше. Це про впорядкування і створення єдиної календарної мапи», — зазначив Стефанчук.

Для розробки документа вже створено робочу групу. Після Різдва заплановане обговорення за участі представників Кабміну, Офісу президента, Національної академії наук, Інституту національної пам’яті та громадських активістів. Мета — розробити закон, який чітко розмежує свята, дні вшанування та дні жалоби.

22 грудня президент Володимир Зеленський доручив Стефанчуку разом із депутатами, урядом і громадськістю напрацювати нові логічні підходи до календаря державних дат. За словами президента, війна та радянська спадщина внесли багато коректив, і всі дати мають бути впорядковані, щоб уникнути нашарувань і коректно вшановувати знакові події.