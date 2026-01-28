Київський академічний театр ляльок відкриває сцену для дипломних вистав молодих митців

«Для театру надзвичайно важливо не замикатися лише на репертуарі, а бути живим середовищем — місцем зустрічі професійної сцени та молодих митців, які тільки входять у професію», — зазначає директор Київського академічного театру ляльок Ігор Гулий.

Саме з такої позиції театр продовжує практику підтримки дипломних робіт студентів профільних закладів вищої освіти у сфері культури та мистецтв. Упродовж 2026 року на сцені театру буде показано низку дипломних вистав, створених молодими режисерами й акторами як підсумок їхнього навчання.

26 лютого 2026 року в Київському академічному театрі ляльок заплановано показ дипломної вистави здобувача освіти IV курсу факультету театру, кіно та естради Київського національного університету культури і мистецтв Дмитра Зененка — «Я повернуся». Дмитро Зененко також активно співпрацює з Театром Ветеранів, що надає його роботі особливого соціального та емоційного звучання.

Окрім цього, навесні 2026 року на сцені театру відбудуться покази дипломних вистав студентів Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, кафедри мистецтва театру ляльок.

Ігор Гулий підкреслює, що така практика є важливою частиною розвитку театрального середовища:

«Дипломні вистави — це завжди сміливий і чесний погляд, без шаблонів і страху помилитися. Для нас це можливість підтримати молодих митців у момент їхнього першого професійного кроку та дати глядачам відчути живу, справжню енергію нового театру», — наголосив директор театру.

У Київському академічному театрі ляльок переконані, що співпраця з мистецькими вишами не лише сприяє професійному становленню студентів, а й збагачує культурний простір столиці новими ідеями, формами та актуальними темами.