Дефіцит генерації та «ефект відкладеного попиту»: чому в Україні частішають аварії в енергомережах

Україна зіткнулася з серйозним дефіцитом електроенергії: наразі внутрішня генерація забезпечує лише 11,5 ГВт при загальній потребі у 18 ГВт. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Окрім загального браку потужності, критичною проблемою стали масштабні аварії на локальних мережах. За словами експерта, головна причина поломок — так званий «відкладений попит».

Як це працює

Коли після тривалого відключення у будинках з’являється світло, споживання зростає у кілька разів миттєво.

Стандартний режим: будинок стабільно споживає близько 100 кВт.

Після ввімкнення: мешканці одночасно запускають пральні машини, бойлери та обігрівачі, через що навантаження стрибає до 300 кВт.

Наслідки для інфраструктури

Технічне обладнання, зокрема кабельні лінії та трансформатори, не розраховане на такі різкі перепади. В результаті мережі не витримують навантаження, що призводить до займання кабелів та виходу з ладу цілих вузлів живлення. Це створює замкнене коло: навіть коли ліміти дозволяють дати світло, мешканці залишаються без електрики вже через технічні аварії.

Енергетики закликають громадян не вмикати всі прилади одночасно у перші 20–30 хвилин після появи напруги, аби дати системі стабілізуватися та уникнути тривалих ремонтних робіт у під'їздах і на підстанціях.