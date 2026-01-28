Фіцо шокований «небезпечним» станом Трампа

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив європейським лідерам, що зустріч з Трампом шокувала його психологічним станом президента США.

Фіцо, один із небагатьох лідерів ЄС, який часто підтримує позицію Трампа щодо слабких сторін Європи, був стурбований психологічним станом президента США, повідомляє Politico.



Фіцо використав слово "небезпечний", щоб описати, як президент США виглядав під час їхньої особистої зустрічі в маєтку Трампа Мар-а-Лаго у Флориді 17 січня.



Словацький прем'єр зробив свої зауваження під час окремої неформальної зустрічі між деякими лідерами та головними посадовими особами ЄС, а не під час офіційних переговорів за круглим столом.



Дипломати чотирьох різних урядів ЄС та високопосадовець ЄС заявили, що не знають, що Трамп сказав Фіцо, що викликало його таку його реакцію.



Коментарі Фіцо особливо актуальні, оскільки він є одним із найбільш протрампівських політиків Європи , який у відео на Facebook після зустрічі в Мар-а-Лаго розхвалював свій доступ до президента США та висловлював підтримку підходу Вашингтона до російсько-української війни. Рік тому Фіцо виступив на конференції консервативних політичних дій і сказав американцям, що ваш президент робить Європі велику послугу.



Речниця Білого дому Анна Келлі заявила, що це абсолютно фейкові новини від анонімних європейських дипломатів, які намагаються бути актуальними.



"Зустріч у Мар-а-Лаго була позитивною та продуктивною", - підкреслила вона.



Неназваний високопосадовець адміністрації Білого дому , який був присутній на зустрічі з Трампом і Фіцо сказав, що не може пригадати жодних незручних моментів чи незручних обмінів репліками, а зустріч, про яку просив Фіцо, була приємною, нормальною та включала кілька легковажних обмінів репліками, які зафіксував фотограф Білого дому.

Фото: Official account of Úrad vlády Slovenskej republiky.