На Запоріжжя чекають складні часи: загроза артилерійських ударів зростає

Ситуація на фронті поблизу Запоріжжя погіршується. Російські війська намагаються вийти на позиції, з яких зможуть вести обстріл обласного центру зі ствольної артилерії. «Росіяни прагнуть зайняти такі позиції, з яких можна обстрілювати Запоріжжя. Якщо їм це вдасться, місто чекають складні часи», — повідомив офіцер загону безпілотних систем "Б12" Костянтин Реуцький, додаючи, що окупанти ведуть наступ зі сходу та півдня.

За словами офіцера, російські війська застосовують комбінацію наступальних дій малими групами піхоти та спроб маневрувати технікою, щоб уникати прямого контакту з українськими позиціями. Водночас українські підрозділи ведуть активну розвідку, використовуючи безпілотні системи та спостереження за слідами техніки на місцевості.

Якщо росіяни вийдуть на вигідні для обстрілів позиції, місто може опинитися під постійним вогневим тиском.

За даними аналітиків української OSINT-спільноти DeepState, станом на 26 січня о 23:47: Східна частина міста Гуляйполе перебуває під контролем російських військ. Західні райони залишаються у "сірій зоні", тобто під постійною загрозою бойових дій.

Як повідомляло раніше ForUa, окупанти активізували штурми на кількох напрямках у Запорізькій області.