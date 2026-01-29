Ситуація на фронті: окупанти просунулись на Донеччині та Запоріжжі

Російські війська мають тактичні просування в Донецькій та Запорізькій областях. Про це повідомив моніторинговий проєкт DeepState.

Згідно з оновленою мапою бойових дій, противник просунувся поблизу Дронівки у Бахмутському районі Донецької області, Клебань-Бика у Краматорському районі Донеччини, а також у районі Малої Токмачки в Запорізькій області.

Раніше у 81-й окремій аеромобільній бригаді 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомляли про посилення тиску російських військ навколо Дронівки на Слов’янському напрямку. За даними військових, ситуація в районі селища ускладнюється, а підрозділи бригади ведуть позиційні бої за його утримання, завдаючи противнику втрат у живій силі та техніці.

Як повідомляло раніше ForUa, ворог зосередив близько 150 тис. військових, у Мирнограді бої вже точаться в міській забудові.