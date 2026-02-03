﻿
Надзвичайні події

Вечірній удар по Запоріжжю: загинули 18-річні хлопець і дівчина

Вечірній удар по Запоріжжю: загинули 18-річні хлопець і дівчина

Рашистські війська надвечір завдали удару по Запоріжжю. Унаслідок атаки загинули двоє цивільних — 18-річні хлопець і дівчина, ще щонайменше семеро людей дістали поранень. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, обстріл стався у вечірній час, коли мешканці поверталися додому. Серед поранених троє людей потребують госпіталізації. З інших джерел відомо про 7 поранених.

Також Федоров уточнив, що одна з постраждалих — 15-річна дівчина — перебуває у вкрай важкому стані. Він висловив співчуття родинам загиблих.

 Автор: Богдан Моримух

обстрілЗапоріжжярашисти
