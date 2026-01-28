Кількість жертв атаки РФ на пасажирський потяг оприлюднили правоохоронці

На місці російського обстрілу пасажирського поїзда в Харківській області правоохоронці виявили тіла загиблих та фрагменти тіл. Про це повідомила обласна прокуратура.

За даними слідства, під час огляду місця влучання російських безпілотників по пасажирському поїзду сполученням Барвінкове — Харків — Чоп поблизу села Язикове було зафіксовано фрагменти тіл щонайменше п’яти осіб.

У прокуратурі зазначили, що через характер пошкоджень та пожежу, яка виникла після удару, ідентифікація загиблих наразі неможлива. Встановити особи жертв вдасться лише після проведення ДНК-експертиз.

Слідчі встановили, що під час атаки було зафіксовано два влучання поблизу поїзда та ще одне — безпосередньо у вагон. Унаслідок удару спалахнула пожежа. На момент обстрілу в пасажирському потягу перебувало понад 155 пасажирів.

Досудове розслідування триває.

Як повідомляло раніше ForUa, у столиці загинув 31-річний рятувальник під час аварійних робіт.