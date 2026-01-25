У столиці загинув 31-річний рятувальник під час аварійних робіт

У Києві під час аварійно-відновлювальних робіт на одному з енергетичних об’єктів загинув 31-річний рятувальник-верхолаз Олександр Питайчук. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, рятувальник зірвався з висоти близько 20 метрів і зазнав смертельних травм.

«Рятувальники щодня працюють там, де найнебезпечніше: заходять у зруйновані будівлі, працюють під обстрілами, у вогні, воді та на морозі, щоб встигнути врятувати інших. Ця служба завжди пов’язана зі смертельним ризиком. І сьогодні цей ризик забрав життя нашого колеги», – зазначив очільник МВС.

На тлі надзвичайної ситуації в енергетиці у Києві з 17 січня запровадили оновлені правила комендантської години. Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, пункти незламності відтепер можуть працювати цілодобово. Йдеться як про муніципальні локації, так і про заклади відповідального бізнесу, готові забезпечити тепло, електропостачання, зв’язок, воду та гарячі напої. Водночас у столиці посилюють заходи безпеки та патрулювання.

Раніше міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив, що до пунктів обігріву в Києві, Київській області та інших регіонах, які постраждали від російських ударів і морозної погоди, можна буде потрапити цілодобово — незалежно від дії комендантської години з 00:00 до 05:00.

Від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року Росія системно завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З осені 2025 року обстріли об’єктів енергетики з боку військ РФ значно посилилися.

Служба безпеки України кваліфікує ці удари як злочини проти людяності. За даними СБУ, від початку поточного опалювального сезону задокументовано 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти та системи теплопостачання України.

Найскладніша ситуація з енерго- та теплопостачанням останнім часом склалася у Києві та передмісті. Після російського удару 9 січня в місті тривають екстрені вимкнення. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що ця атака стала найболючішою для критичної інфраструктури столиці, а нинішня ситуація — найважчою за останні чотири роки.