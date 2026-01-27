ХАМАС передав Ізраїлю всіх 20 живих заручників і тіла 28 загиблих, – Віткофф

Вчора, 26 січня, ХАМАС передав Ізраїлю всіх заручників та тіла загиблих. Про це повідомив Стівен Віткофф, спеціальний посланник президента США Дональда Трампа.

За словами Віткоффа, до Ізраїлю повернули тіло офіцера Рана Гвілі, який 7 жовтня 2023 року вирушив на захист своєї держави.

— Останній заручник, що залишився в Газі, офіцер Ран Гвілі, повернувся додому, до своєї родини в Ізраїлі. 7 жовтня він вирушив рятувати життя, а вчора повернувся, щоб спочивати з миром в Ізраїлі, — написав у соцмережі X Стівен Віткофф.

Спецпосланець зауважив, що тепер всі 20 живих і всі 28 загиблих ізраїльських заручників в Газі повернулися до своїх родин.

– Це величезне, історичне досягнення… Це закриває болючу для багатьох сторінку і прокладає шлях до нового майбутнього, яке може бути визначене миром, а не війною, і процвітанням, а не руйнуванням, – наголосив Стівен Віткофф.

ForUA нагадує, 13 жовтня 2025 року ХАМАС звільнив усіх 20 ізраїльських заручників, яких бойовики взяли в полон під час нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Також Ізраїлю передали чотири труни з тілами загиблих.

У межах домовленостей Ізраїль, своєю чергою, звільнив близько 2 тис. палестинських ув’язнених.