Коаліція 14 європейських держав оголосила про спільну боротьбу з тіньовим флотом РФ

14 країн Європи підписали декларацію про спільну боротьбу з тіньовим флотом РФ. У ній йдеться про майбутнє перешкоджання діяльності танкерів.

Про це йдеться у спільній заяві, опублікованій міністерством транспорту Великої Британії.

Підписи поставили Бельгія, Велика Британія, Німеччина, Данія, Латвія, Литва, Ісландія, Нідерланди, Норвегія, Польща, Фінляндія, Франція, Швеція та Естонія заявили.

Як зазначається, танкери повинні плавати під прапором тільки однієї країни, мати підтверджену безпеку експлуатації та застраховані.

Судна, які не відповідають вимогам, будуть вважатися без громадянства, що дозволить країнам оглядати та затримувати такі судна.

Також країни звинуватили РФ у втручанні в роботу систем супутникової навігації та відключенні транспондерів, що підриває безпеку міжнародного судноплавства.

ForUA нагадує, минулого тижня ВМС Франції затримали танкер Grinch, який прямував з Росії під фальшивим прапором. Наразі він перебуває під арештом у порту Марселя.