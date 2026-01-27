Лондон починає шукати баланс між Вашингтоном і Пекіном

Тоталітарний Китай заявив про готовість зміцнювати взаємну довіру з Великою Британією та поглиблювати практичну співпрацю з країною G7 напередодні візиту британського прем’єр-міністра Кіра Стармера до другої економіки світу цього тижня. Про це повідомляє Reuters.

Візит триватиме з середи 28 січня до суботи 31 січня. Стармер має провести зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, прем’єром Держради Лі Цяном і головою Постійного комітету Всекитайських зборів народних представників Чжао Лєцзі. Про це 27 січня повідомив речник МЗС КНР Гуо Цзякунь.

Британський прем’єр очолить делегацію, до якої увійдуть представники понад 50 компаній і установ зі сфер фінансів, охорони здоров’я та виробництва. Очікується підписання угод у галузях торгівлі та інвестицій.

У Міністерстві торгівлі Китаю заявили про готовність посилити комунікацію з питань торговельної та економічної політики, щоб сформувати справедливе, прозоре та засноване на верховенстві права бізнес-середовище для співпраці між підприємствами обох країн.

Напередодні поїздки Стармер наголосив, що Лондон не має наміру обирати між США і Китаєм, та пообіцяв значні можливості для британського бізнесу. Водночас, за даними Bloomberg, він вирішив не робити публічний акцент на розбіжностях щодо національної безпеки та прав людини, хоча планує порушити ці теми під час переговорів із китайським керівництвом. Наразі пріоритетом для уряду є економічні відносини.

Останніми місяцями кабінет Стармера намагався знизити напругу у двосторонніх відносинах. Зокрема, минулого тижня було схвалено суперечливий китайський проєкт будівництва великого посольства в Лондоні.

Китай розглядають як один із найбільших ринків із невикористаним потенціалом для Британії після того, як проголошена за часів Девіда Кемерона «золота ера» відносин змінилася періодом санкцій і взаємних звинувачень на тлі придушення демократичного руху в Гонконгу. У 2024 році обсяг торгівлі між Британією та Китаєм становив 93 млрд доларів, тоді як зі США — 141 млрд доларів.