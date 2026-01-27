Трамп не відмовляється від мирного процесу для завершення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп залишається глибоко залученим у переговорний процес щодо завершення війни в Україні.

Прессекретар Білого дому Керолайн Левітт, відповідаючи на питання про переговори США, України та Росії в Абу-Дабі 23-24 січня, назвала зустріч історичною. За її словами, переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах свідчать, що Трамп не відмовляється від мирного процесу для завершення російсько-української війни, повідомляє "Європейська правда".



"Президент залишається глибоко залученим і, звичайно, його радники, а саме Джаред Кушнер і спеціальний посланець Віткофф, інформують його про ці переговори. Вони провели багатосторонню зустріч минулих вихідних, яка не отримала великого висвітлення, але була історичною за своїм характером, оскільки команда президента дійсно зібрала обидві сторони цієї війни за одним столом, щоб наблизити мир. Отже, президент не відмовляється від мирного процесу", – відповіла Левітт.



У Левітт запитали, чи плануються телефонні розмови Трампа з президентом України та главою РФ перед наступним раундом переговорів. На це вона відповіла, що поки що дзвінків між лідерами не заплановано.

Фото: ukragroconsult.com.