Франція блокує закупівлю ракет Storm Shadow для України

Франція виступила проти спрощеного механізму закупівлі британських крилатих ракет Storm Shadow для України.

Коаліція з 11 столиць ЄС запропонувала послабити правила для Києва щодо використання кредиту в розмірі 90 млрд. євро (78 млрд. фунтів стерлінгів) для придбання британської зброї, але Франція хоче, щоб ці гроші були витрачені в межах ЄС, повідомляє The Telegraph.



Поточний план використання кредиту, дві третини якого будуть спрямовані на закупівлю озброєння для Збройних сил України, передбачає надання пріоритету європейській та українській оборонній промисловості перед закупівлями за межами ЄС.



Українські військові чиновники оцінили, що у 2026 році Україні знадобиться військова техніка, вироблена за межами ЄС, на загальну суму 24 млрд. євро.



Ця цифра здебільшого стосується постачань американських систем протиповітряної оборони Patriot і перехоплювачів PAC-3, але ракети дальньої дії були визначені як ще одна потреба, яку європейські країни, можливо, не зможуть задовольнити.



У цьому контексті британські ракети Storm Shadow розглядалися як можливе рішення. Автори ініціативи запропонували чотирирівневу систему пріоритетів, яка дала б змогу Великій Британії посісти вище місце в ланцюжку закупівель за умови готовності забезпечити потреби України.



Франція не погоджується з цією ініціативою.



Париж перебуває в центрі зусиль із забезпечення стратегічної автономії ЄС від своїх союзників, здебільшого від США, через розрив відносин із президентом Дональдом Трампом через його погрози захопити Гренландію.



Франція наполягає: будь-які кошти, передані Україні, мають передусім сприяти розвитку оборонної промисловості самого Євросоюзу, навіть якщо це суперечить нагальним оборонним потребам Києва.



Такий підхід уже викликав внутрішню критику, оскільки, за оцінками, може обмежити здатність України ефективно захищатися, зокрема від російських повітряних атак.

