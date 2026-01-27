В Індії стрімко поширюється небезпечний вірус із летальністю до 75%

В Індії зафіксували новий спалах смертельно небезпечного вірусу Ніпах, який характеризується надзвичайно високою летальністю та відсутністю вакцини або ефективного лікування.

За даними медиків, рівень смертності від зараження може сягати 75%, що робить вірус Ніпах одним із найнебезпечніших відомих зоонозних патогенів. Наразі специфічного противірусного лікування не існує — лікарі застосовують лише підтримувальну терапію та борються з ускладненнями.

Вірус передається від тварин до людей, а також між людьми. Основні шляхи зараження — контакт із біологічними рідинами інфікованих та вживання заражених продуктів, що значно ускладнює контроль за поширенням інфекції.

На початковій стадії хвороба проявляється симптомами, схожими на гостру вірусну інфекцію: високою температурою, слабкістю та кашлем. У важких випадках захворювання швидко прогресує й може призвести до енцефаліту, судом, втрати свідомості та коми.

Місцева влада та медичні служби посилили епідеміологічний нагляд, проводять відстеження контактів і закликають населення дотримуватися підвищених заходів безпеки. Фахівці наголошують: через високу летальність і відсутність лікування вірус Ніпах становить серйозну загрозу не лише для Індії, а й для глобальної системи охорони здоров’я.

