Симптоми як у застуди, але ліків немає: подробиці про спалах нової інфекції

Медики попереджають про стрімке поширення групи вірусів, які за симптомами нагадують звичайну застуду або Covid-19, проте є значно стійкішими до зовнішнього середовища. Провідний американський експерт з інфекційного контролю та медичний директор Jefferson Health Ерік Сачінвалла зазначає, що зараз спостерігається серйозний сплеск захворюваності на аденовірус.

Особливості та небезпека збудника

За даними Служби громадської охорони здоров’я Шотландії, аденовіруси включають близько 50 різних типів. Їхня головна особливість — надзвичайна живучість. На відміну від багатьох інших інфекцій, цей збудник стійкий до більшості стандартних дезінфікувальних засобів. Це дозволяє йому довго зберігатися на поверхнях і швидко передаватися в побуті як серед дорослих, так і серед дітей.

Як розпізнати хворобу

Клінічна картина часто маскується під сезонний грип. Основними симптомами є:

сильний кашель, нежить та біль у горлі; лихоманка, озноб та запалення лімфовузлів; гострий бронхіт.

Окрім дихальних шляхів, вірус може вражати очі, викликаючи кон’юнктивіт, або шлунково-кишковий тракт, що проявляється діареєю, нудотою та болем у животі.

Статистика поширення

Дослідження Національного інституту здоров’я показують, що аденовірус стає причиною до 10% усіх респіраторних інфекцій у дітей та до 7% у дорослих. Більшість людей інфікуються ним ще до 10-річного віку. Масштаби вражають: лише серед дітей до 5 років фіксували близько 75 мільйонів випадків діареї, спричиненої саме цим вірусом.

Чому лікування називають симптоматичним

Термін невиліковний у цьому випадку вказує на відсутність специфічної терапії або противірусних препаратів, створених саме для боротьби з аденовірусом. Лікування спрямоване лише на полегшення симптомів.

Доктор Сачінвалла рекомендує:

Забезпечити організму повний спокій та відпочинок. Пити велику кількість рідини для запобігання зневодненню. Не збивати температуру без нагальної потреби, оскільки лихоманка допомагає імунітету боротися з інфекцією.

Через складність діагностики експерт радить звертатися до лікаря, якщо стан не покращується протягом трьох днів.