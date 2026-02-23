Демографічна катастрофа: «Україна стала країною вдів і сиріт» - CNN

Рівень народжуваності в Україна різко впав, а країна переживає одну з найглибших демографічних криз у світі. Ситуація суттєво погіршилася після початку повномасштабної війни, повідомляє CNN.

За оцінками демографів, рівень народжуваності опустився нижче критичної межі: в середньому одна жінка в Україні народжує менше однієї дитини за життя, що значно нижче за показники більшості європейських країн та США. Експерти називають таку ситуацію майже безпрецедентною.

Фахівці виділяють одразу кілька причин різкого демографічного спаду. Серед них — втрати на фронті, де значна частина загиблих були сімейними людьми, масовий виїзд за кордон майже 6 млн громадян, зокрема молодих жінок і дітей, а також розрив сімей і невизначеність майбутнього, через яку українці відкладають народження дітей. Демограф Елла Лібанова з Інститут демографії та соціальних досліджень назвала ситуацію катастрофічною, наголосивши, що дефіцит населення суттєво ускладнює довгостроковий розвиток країни.

Через війну та падіння народжуваності в Україні також зростає кількість дітей, які живуть без біологічних батьків. За статистикою, нині близько 59 тисяч дітей перебувають у прийомних сім’ях без рідних батьків.

Експерти зазначають, що для стабілізації демографічної ситуації необхідні комплексні соціальні та економічні заходи — підтримка сімей, створення умов для повернення біженців і відновлення чисельності населення.

Як повідомляло раніше ForUa, населення України скорочується на понад мільйон осіб щороку.