Співзасновниця БФ «Надія» Віта Присяжнюк увійшла до складу Ради з питань ветеранської політики при ДКВС України

У Києві відбулося установче засідання Ради з питань ветеранської політики при Державній кримінально-виконавчій службі України — консультативно-дорадчого органу, створеного для напрацювання системних підходів до підтримки ветеранів, їхніх родин та осіб, які мають особливі заслуги перед державою.



До складу Ради увійшла співзасновниця Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія» Віта Присяжнюк, яка представлятиме громадський сектор у формуванні рішень у сфері ветеранської політики. Головою Ради обрали фронтовика Олександра Зінчука, заступником — Ігоря Бондарчука, голову правління ВГО «Стоп корупції». До складу новоствореної Ради також увійшов директор БФ «Батальйон Волонтер» Володимир Яременко.

Під час установчого засідання виступив заступник Міністра юстиції України Євген Пікалов, який акцентував увагу на необхідності створення ефективної системи, орієнтованої на психологічну підтримку, соціальну адаптацію та ресоціалізацію захисників.



«Підтримка ветеранів має бути не разовою допомогою, а чіткою системою, яка супроводжує людину на шляху повернення до повноцінного життя. Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» вже кілька років працює у цьому напрямі: ми проводимо навчальні програми для ветеранів, підтримуємо спортивні змагання для ветеранів з інвалідністю, а також забезпечуємо лікарні реабілітаційним обладнанням. Для нас важливо, щоб кожен захисник відчував — він не залишається сам після фронту», — зазначила Віта Присяжнюк.

Свою позицію щодо важливості розвитку ветеранської політики висловив і голова наглядової ради фонду «Надія», перший заступник голови Комітету ВР з питань здоровʼя нації Валерій Дубіль: «Держава має будувати системну політику підтримки ветеранів — від моменту повернення з фронту до повноцінної інтеграції в мирне життя. Громадські ініціативи та благодійні фонди вже роблять значну частину цієї роботи, і завдання державних інституцій — посилювати та масштабувати такі практики».



Рада працюватиме над підготовкою рекомендацій і практичних рішень у сфері ветеранської політики з урахуванням бойового досвіду, психологічних потреб та соціальної адаптації захисників.