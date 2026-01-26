Більше не загадка: вчені розкрили таємницю будівництва Великої піраміди

Таємниця будівництва Великої піраміди Гізи, яка тисячоліттями залишалася однією з найбільших загадок людства, отримала нове сенсаційне пояснення. Дослідження, опубліковане в авторитетному журналі Nature, припускає, що піраміда Хуфу була зведена не завдяки грубій силі тисяч рабів на зовнішніх пандусах, а за допомогою складної внутрішньої системи противаг та блоків.

Швидкість будівництва: блок за хвилину

Традиційні теорії завжди стикалися з логічною перешкодою: як стародавні будівельники змогли підняти блоки вагою до 60 тонн на висоту сотень футів всього за 20 років? Доктор Саймон Андреас Шойрінг з медичного університету Вейля Корнелла (Нью-Йорк) провів розрахунки, які доводять: така швидкість — іноді до одного блоку за хвилину — була можливою лише за умови використання механічної сили.

Згідно з його моделлю, будівельники використовували систему ковзних противаг, приховану всередині самої конструкції. Це дозволяло генерувати необхідну енергію для підйому масивних каменів на верхні рівні без необхідності будувати гігантські зовнішні насипи.

Переосмислення архітектури: Галерея як пандус, Передпокій як підйомник

Дослідження пропонує абсолютно новий погляд на відомі внутрішні приміщення піраміди:

Велика галерея та Висхідний прохід: Раніше їх вважали церемоніальними коридорами. Тепер же вчений ідентифікує їх як внутрішні похилі пандуси. Доказом слугують специфічні подряпини, сліди зносу та поліровані поверхні стін, що характерні для багаторазового руху важких саней з вантажем.

Передпокій (Antechamber): Ця гранітна кімната перед Кімнатою Царя довгий час вважалася захисним бар'єром від грабіжників. Проте Шойрінг вказує на канавки в стінах та кам'яні опори, які, ймовірно, тримали дерев'яні балки. Це була «підйомна станція», де мотузки проходили через колоди, створюючи систему, схожу на сучасні блоки.

Будівництво «зсередини назовні»

Нова теорія стверджує, що Велика піраміда будувалася навколо свого внутрішнього ядра. Весь план споруди відображає інженерну логіку, а не лише символізм.

Доктор Шойрінг зазначає, що асиметрія в розташуванні камер (наприклад, зміщення Кімнати Царя відносно центральної осі) свідчить про те, що будівельники змушені були підлаштовуватися під механічні обмеження підйомних систем. Якби піраміду будували за класичною схемою із зовнішніми пандусами, камери можна було б розмістити ідеально симетрично.

Що далі?

Ця модель узгоджується з останніми даними мюонного сканування, які не виявили великих невідкритих камер у ядрі, проте залишають імовірність існування дрібних технічних коридорів ближче до зовнішніх стін.

Якщо висновки Шойрінга підтвердяться, це не лише змінить історію піраміди Хуфу, але й доведе, що стародавні єгиптяни володіли набагато вищим рівнем інженерних знань, ніж вважалося досі, використовуючи принципи фізики та механіки задовго до появи сучасних кранів.