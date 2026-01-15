Майже 40% викраденого Росією українського зерна потрапило до Єгипту

Росія у 2025 році незаконно вивезла з тимчасово окупованих територій України понад 2 мільйони тонн українського зерна та переправила його на ринки Африки, Азії, Близького Сходу й Європи. Майже 40% викраденої продукції було доставлено до Єгипту. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його словами, для організації цієї незаконної торгівлі Росія використовувала порти в Азовському та Чорному морях, а також сформувала так званий тіньовий зерновий флот. Українська розвідка вже ідентифікувала 45 суден, причетних до викрадення та транспортування українського зерна на світові ринки. Санкції запроваджено проти 43 із них, а також проти 39 капітанів.

Сибіга наголосив, що Україна продовжує відстежувати всі компанії, залучені до цієї незаконної діяльності. За його словами, вони зазнають дії українських санкцій — як судових, так і спеціальних.

Міністр закордонних справ закликав європейських партнерів до системної протидії цьому злочину та загрозі глобальній продовольчій безпеці. Він підкреслив необхідність застосування всіх національних і міжнародних механізмів, зокрема більш скоординованих дій за участі агенції Frontex.

Сибіга зазначив, що вся російська інфраструктура, задіяна у викраденні українського зерна, а також покупці цієї продукції мають якнайшвидше опинитися під санкціями Європейського Союзу. Він нагадав, що ЄС уже має досвід боротьби з російським тіньовим танкерним флотом, і закликав зупинити також розширення тіньового зернового флоту РФ. За його словами, йдеться не лише про загрозу глобальній продовольчій безпеці, а й про додаткове джерело фінансування кремлівського режиму та його воєнної машини.

Очільник МЗС також заявив про необхідність у 2026 році звільнити Чорне, Азовське та Балтійське моря від російських тіньових флотів.

Тіньовий флот РФ — це мережа переважно застарілих суден із непрозорою структурою власності, часто зареєстрованих на офшорні компанії в ОАЕ, Панамі або Камеруні. Ці судна використовуються для незаконного вивезення агропродукції з окупованих територій України. Для приховування злочину капітани вимикають системи автоматичної ідентифікації AIS, фальсифікують суднові журнали та здійснюють перевалку вантажу у відкритому морі, видаючи українське зерно за російське.

Станом на січень 2026 року Україна ідентифікувала близько 45 спеціалізованих зернових балкерів та їхніх капітанів, причетних до цієї схеми.