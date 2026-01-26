«ТЕЦ більше немає»: Олександр Харченко приголомшив заявою про стан енергетики Києва

Через брак засобів протиповітряної оборони російським ракетам вдалося уразити критичні об'єкти енергетичної інфраструктури столиці. За словами директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, під час атаки 13 січня по київських ТЕЦ влучили одразу 16 балістичних ракет.

Ключові наслідки атаки:

Зупинка генерації: Уражені ТЕЦ більше не можуть працювати як джерело електрики. Раніше вони забезпечували до половини потреб Києва в електроенергії.

Зміна схеми живлення: Наразі вся необхідна для столиці електроенергія подається виключно ззовні через високовольтні мережі.

Підвищені ризики: Зовнішні мережі, від яких тепер повністю залежить Київ, також постійно перебувають під ворожими ударами, що створює критичне навантаження на енергосистему.

Саме події 13 січня стали відправною точкою для серйозних проблем з енергопостачанням, які наразі спостерігаються у місті. Енергетики продовжують працювати у надскладних умовах, аби підтримувати стабільність мережі.