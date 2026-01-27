Інвестиції німецьких компаній у Китай у 2025 році зросли до найвищого рівня за останні чотири роки на тлі зміни торговельної політики США після повернення Дональда Трампа до влади. Про це свідчать дані Німецького економічного інституту (IW), з якими ознайомилося агентство Reuters.

За інформацією IW, з січня до листопада німецькі інвестиції в Китай перевищили 7 млрд євро. Це на 55,5% більше, ніж по 4,5 млрд євро у 2023 та 2024 роках. Показник також перевищує середній рівень у 6 млрд євро за період 2010–2024 років.

Аналітики пов’язують таку динаміку з жорсткішою торговельною політикою адміністрації Трампа, зокрема із запровадженням масштабних мит на імпорт з ЄС. На цьому тлі німецькі компанії активніше розглядають Китай як альтернативний центр для бізнесу.

Керівник відділу міжнародної економічної політики IW Юрген Маттес зазначив, що німецькі фірми прискорено розширюють присутність у тоталітарному Китаї, зокрема зміцнюючи місцеві ланцюги постачання. За його словами, на рішення впливають і побоювання щодо можливих геополітичних конфліктів та торговельних обмежень.

Як пояснив Маттес, виробництво в Китаї для китайського ринку дозволяє компаніям зменшити ризики, пов’язані з тарифами та експортними бар’єрами.

На тлі цих тенденцій інші західні країни також активізують економічні контакти з Пекіном. Уряд Великої Британії цього тижня вирушає до Китаю з бізнес-делегацією, ЄС просувається до торговельної угоди з країнами Південної Америки, а Канада прагне розширити торговельні зв’язки з Китаєм та Індією.

Міністерка економіки та енергетики Німеччини Катеріна Райхе раніше заявляла, що Берлін має шукати нових партнерів в умовах змін у світовому порядку.

Крім того, 16 січня Канада і Китай підписали торговельну угоду, яка передбачає послаблення канадських тарифів на китайські електромобілі та зниження китайських мит на ключову канадську агропродукцію. Після цього президент США пригрозив запровадити 100-відсоткові мита на канадський імпорт у відповідь на цю домовленість. У Пекіні заявили, що угода з Канадою не спрямована проти третіх країн.