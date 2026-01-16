МВФ може дати Україні рік для вирішення проблеми з ФОП

МВФ розглядає можливість дати Україні рік на ухвалення змін щодо ПДВ для фізичних осіб-підприємців в рамках нової програми кредитування на 8,1 млрд. доларів.

Україна має виконати низку умов МВФ для нового кредитування, які охоплюють бюджетну та податкову політику, повідомляє Reuters.



Серед них: податок на доходи, отримані від роботи через цифрові платформи, оподаткування посилок вартістю до 150 євро, запровадження ПДВ для ФОПів, якщо їхній річний дохід перевищує 1 мільйон гривень.



МВФ визнав необхідність гнучкості. Зокрема, щодо останньої вимоги щодо ПДВ для ФОП, МВФ розглядає можливість дати Україні рік, щоб заручитися підтримкою народних депутатів для ухвалення змін у парламенті.



Ситуація в Україні погіршилася через пошкоджену енергетичну інфраструктуру та морози, але українська влада їй підтвердила, що налаштована рухатися вперед.



Голова МВФ Крістіна Георгієва повідомила, що її мета – переконатися, що Україна зможе виконати попередню угоду, незважаючи на надзвичайно суворі часи. Українські чиновники її запевнили, що залишаються налаштованими рухатись уперед.