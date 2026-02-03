Експортний хаб та «інвестиції у стійкість»: куди великий міжнародний бізнес вкладає гроші в Україні

Попри воєнні ризики, великі міжнародні гравці продовжують реалізацію стратегій розвитку в Україні. Досвід провідних корпорацій сектору FMCG показує, що зараз інвестиційний фокус змістився з простого підтримання операційної діяльності на створення потужних експортних майданчиків та масштабну автоматизацію.

Аналіз останніх кроків глобальних гравців дозволяє виділити три ключові напрямки, куди бізнес спрямовує мільярдні ресурси.

1. Створення виробничих потужностей «з нуля» під експорт

Україна перестає сприйматися лише як ринок збуту. Завдяки конкурентній вартості переробки сировини, міжнародні компанії дедалі частіше розглядають країну як виробничий хаб для Заходу.

Локація має значення: Нові заводи відкриваються переважно у західних регіонах, що забезпечує зручну логістику до кордонів ЄС.

Глобальне охоплення: Продукція, вироблена в Україні, вже сьогодні експортується не лише до Європи, а й на ринки США та Мексики.

Масштабування: Компанії, що вклали десятки мільйонів євро у 2022-2023 роках, наразі заявляють про плани майже подвоїти ці інвестиції до 2027 року.

2. Тотальна автоматизація та боротьба за кадри

Дефіцит робочої сили та безпекові виклики змушують бізнес змінювати підхід до виробничих процесів.

Роботизація: Сучасні фабрики проєктуються як повністю автоматизовані системи. Це дозволяє вдвічі зменшити кількість необхідного персоналу на лініях, одночасно спрощуючи фізичну працю.

Кваліфікація замість кількості: Хоча людей потрібно менше, вимоги до їхніх навичок зростають. Бізнес вимушений створювати власні «виробничі академії» та впроваджувати програми релокації для утримання унікальних спеціалістів.

Ukraine WeCare: Корпорації витрачають мільйони доларів на програми «м'якої» підтримки — ментальне здоров'я, фінансову стабільність та фізичну безпеку (укриття) працівників.

3. Маркетингова експансія та цифровізація

Великий бізнес фіксує успіх у 2025 році, відзначаючи двозначне зростання у ключових категоріях. Це стимулює подальші комерційні вкладення:

Локальні амбасадори: Для просування брендів дедалі частіше залучають українських зірок світового рівня (наприклад, Еліну Світоліну), що підкреслює інтеграцію глобальних брендів у місцевий контекст.

Технологічна перевага: Інвестори відзначають, що рівень цифровізації в Україні є одним із найвищих у Європі. Це дозволяє швидше впроваджувати інновації у ритейлі та управлінні ланцюгами постачання.

Чому вони залишаються?

Попри блекаути та обстріли, міжнародні топменеджери, що завершують свою каденцію в Україні, називають країну «двигуном росту». Основними аргументами для нових інвесторів називають здатність українського бізнесу знаходити альтернативні рішення в критичних умовах та стрімкий розвиток технологічного сектору, який у майбутньому матиме подвійне призначення.