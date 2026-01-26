Годинник Судного дня оновлять 27 січня — що загрожує людству

Завтра, 27 січня, буде оновлено символічний Годинник Судного дня, який відображає рівень глобальної загрози для людства. Експерти не виключають, що стрілки цього року знову наблизять до півночі. Наразі годинник показує 89 секунд до «кінця світу».

Годинник Судного дня створили у 1947 році для оцінки ризику ядерної війни, однак сьогодні він враховує ширший спектр загроз — зокрема ядерну ескалацію, розвиток штучного інтелекту та зміну клімату, повідомляє Daily Mail.

Рішення щодо переведення стрілок ухвалює Бюлетень вчених-атомників (BAS). Оголошення нового часу відбудеться у прямому ефірі 27 січня о 15:00 за Гринвічем.

Експерти зазначають, що головною небезпекою залишається ядерна зброя — у світі налічується понад 12 тисяч боєзарядів, а ризик їх застосування зростає через загострення міжнародних конфліктів, гонку озброєнь і використання штучного інтелекту у військовій сфері.

Окрім цього, занепокоєння викликає відсутність чинних договорів між США та Росією щодо обмеження стратегічних озброєнь, що свідчить про кризу глобальної системи безпеки.

Серед інших чинників, які впливають на рішення BAS, називають кліматичні зміни та стрімкий розвиток ШІ, здатний пришвидшувати ескалацію конфліктів і створювати нові загрози.

Фахівці не виключають, що цього року Годинник Судного дня може опинитися ще ближче до півночі, ніж будь-коли раніше.

