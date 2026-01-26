Східний фланг НАТО перетворять на зону безлюдної оборони

НАТО розробляє концепцію Eastern Flank Deterrence Line (EFDL) — безлюдної оборонної смуги вздовж кордонів з Росією та Білоруссю. Мета ініціативи — посилення захисту східного флангу Альянсу та стримування потенційної агресії. Про це розповів бригадний генерал Бундесверу Томас Ловін в інтерв’ю німецькому виданню Welt am Sonntag.

За словами Ловіна, проєкт передбачає створення багаторівневої системи оборони, яка поєднає традиційні військові підрозділи з роботизованими та автоматизованими елементами. У прикордонній зоні планується встановлення інженерних загороджень, сенсорів та бойових комплексів, здатних сповільнити або зупинити противника на початковому етапі.

Система працюватиме за принципом інтеграції сенсорів і виконавчих механізмів. У разі виявлення загрози дані надходитимуть до військових, які ухвалюватимуть рішення про застосування відповідних засобів ураження. Серед них — ударні дрони, напівавтономні бойові платформи, роботизовані наземні комплекси та автоматизовані системи протиповітряної оборони.

Генерал підкреслив, що система не буде повністю автономною: остаточне рішення про застосування зброї завжди залишатиметься за людиною. Основна функція EFDL — виграти час і створити простір для маневру основних сил НАТО. «Безпілотними системами неможливо надовго відлякати або зупинити супротивника. Для цього нам потрібні солдати і повноцінні армії», — резюмував Томас Ловін.

