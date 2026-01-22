Польща посилює готовність ППО після фіксації безпілотників уздовж кордону з Білоруссю

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що ввечері 21 січня зафіксовано підвищену активність невеликих безпілотних літальних апаратів поблизу польсько-білоруського кордону.

За даними командування, це явище не створювало прямої загрози для безпеки повітряного простору Польщі, однак розглядається як елемент гібридних дій з боку Білорусі, спрямованих на дестабілізацію ситуації та випробування системи оборони країни, повідомляє Reuters.

Радари системи ППО постійно контролювали повітряний простір і залишаються в готовності реагувати на можливі загрози.

Подібні інциденти на тлі війни тривають уже кілька місяців. Наприклад, у ніч на 10 вересня 2025 року повітряний простір Польщі було порушено щонайменше дев’ятнадцятьма російськими безпілотниками типу «Шахед», частина яких залетіла до країни з території Білорусі під час масштабної атаки Росії по Україні. Польські й союзні винищувачі та сили ППО збили кілька таких дронів, а уламки знаходили в різних регіонах Польщі, включно зі східними воєводствами. Внаслідок цих порушень деякі аеропорти тимчасово призупинили роботу, а повітряний рух у прикордонних зонах було обмежено. Хоча НАТО не назвало цей інцидент формальним нападом на членів Альянсу, його розглядали як провокацію та серйозне порушення безпеки.

Оперативне командування підкреслило, що всі подібні активності аналізуються, а повітряний простір Польщі залишається під наглядом, щоб забезпечити його безпеку та реагувати на будь-які ескалації.