Понад тисячу будинків у Києві все ще залишаються без опалення

У Києві продовжується відновлення теплопостачання після російського удару по об’єктах критичної інфраструктури, який стався 24 січня. Вчора до системи опалення вдалося під’єднати ще понад 340 житлових будинків, однак без тепла в столиці все ще залишаються 1330 багатоповерхівок. Про це повідомив міський голова Києва. За його словами, комунальні служби та енергетики працюють цілодобово, аби якомога швидше відновити подачу теплоносія в усі постраждалі будинки.

До аварійно-відновлювальних робіт залучені не лише столичні фахівці. Києву допомагають бригади з інших міст України, а також працівники «Укрзалізниці».

Раніше мер інформував, що одразу після обстрілу без опалення залишалися 1676 багатоповерхових будинків. Загалом же через пошкодження критичної інфраструктури напередодні теплопостачання було відсутнє майже у 6 тисячах будинків. Частина житлових будинків уже не вперше опиняється без тепла цієї зими — деякі з них раніше двічі відновлювали опалення після обстрілів 9 та 20 січня.

