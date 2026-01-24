Третє коло відключень у Києві, майже 6 тисяч будинків знову без опалення

Унаслідок масованої атаки Росії по Києву та пошкодження критичної інфраструктури майже 6 000 житлових будинків столиці знову залишилися без теплопостачання.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, більшість будинків, які нині не мають опалення, — це ті самі адреси, де тепло вже двічі відновлювали або намагалися відновити після російських ударів 9 і 20 січня.

Окрім проблем із теплопостачанням, у місті фіксують перебої з водопостачанням на лівому березі Києва та частково — на правому.

Російські війська атакували столицю вночі проти 24 січня. Станом на ранок відомо про одну загиблу людину та щонайменше чотирьох постраждалих.

У Деснянському, Дніпровському, Дарницькому, Голосіївському та Солом’янському районах зафіксовано пошкодження внаслідок падіння уламків ударних безпілотників.

Через дефіцит електроенергії та пошкодження інфраструктури київський метрополітен попередив про тимчасові зміни у русі поїздів.

Ситуація в Києві та області залишається складною. Над відновленням електропостачання і тепла працюють понад 160 аварійних бригад, до робіт залучили також фахівців з інших регіонів.

Також через морози та тривалі відключення електропостачання у столиці замерзають бюветні комплекси. Обмерзання мережі та обладнання призводить до вимушеної зупинки роботи колонок.

Масовані удари по енергетичній інфраструктурі столиці мають хвилеподібний ефект. Після атаки 9 січня без тепла залишилися майже 6 000 багатоповерхівок. Енергетики поступово повернули тепло більшості споживачів, однак нова атака 20 січня знову спричинила масштабні відключення.

Станом на 23 січня, напередодні останнього удару, без теплопостачання залишалися ще 1 940 будинків, які підключали повторно після попередніх обстрілів. Нічна атака 24 січня знову відкинула процес відновлення на кілька днів назад.

До речі, моніторингові канали вказували про застосування по Києву та області запущених з Ту-22М3 ракет Х-22 та ракет "Циркон".