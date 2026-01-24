Переговори делегацій України, США і РФ завершилися, можливе продовження вже за тиждень

Учасники тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі обговорювали можливі параметри завершення війни, а також безпековий моніторинг з боку Сполучених Штатів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді української делегації після завершення зустрічей.

За словами керівника держави, переговори в Об’єднаних Арабських Еміратах стали першим таким форматом за тривалий час і продовжувалися два дні. Зеленський наголосив, що дискусії були конструктивними, а ключовим фокусом стало бачення шляхів закінчення війни.

Президент підкреслив, що важливим результатом стало розуміння необхідности американського моніторингу та контролю за процесом завершення війни і дотриманням реальних безпекових гарантій. Також, за його словами, американська сторона порушувала питання можливих форматів закріплення параметрів миру та умов безпеки, без яких це неможливо.

Зеленський повідомив, що за підсумками зустрічей сторони домовилися доповісти у своїх столицях щодо всіх аспектів переговорів і узгодити подальші кроки з керівництвом держав. Військові представники визначили перелік питань для можливої наступної зустрічі. За умови готовності рухатися далі, а Україна таку готовність підтверджує, новий раунд переговорів може відбутися вже наступного тижня.

У переговорах брали участь представники військових трьох сторін. Українську делегацію представляли, зокрема, секретар РНБО Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов, глава фракції «Слуга народу» Давід Арахамія, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця та заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький. З боку США участь брали Стівен Віткофф, Джаред Кушнер, Ден Дрісколл, Алекс Гринкевич і Джош Грюнбаум. Росію представляли посадовці воєнної розвідки та армії.

Президент зазначив, що очікує на особисту доповідь делегації після її повернення.

Переговори в Абу-Дабі розпочалися у п’ятницю і завершилися в суботу. Раніше Зеленський заявляв, що одним із ключових питань зустрічі є територіальне питання Донбасу. У Росії, зі свого боку, заявляли, що без вирішення питання територій досягти успіху на переговорах неможливо.

Напередодні переговорів, 22 січня, Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп провели зустріч, яку українська сторона охарактеризувала як позитивну. Того ж дня в Кремлі відбулася окрема зустріч спецпредставників президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з Володимиром Путіним.