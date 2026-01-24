Україна, США та Росія домовилися в суботу продовжити перемовини в Абу-Дабі

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров підтвердив, що тристоронні переговори за участи України, Сполучених Штатів та Росії в Абу-Дабі продовжаться у суботу, 24 січня.

Про це Умєров повідомив у Facebook. За його словами, у п’ятницю відбулася перша зустріч делегацій трьох країн за участі української сторони, американських посередників та представників Росії.

«В Абу-Дабі разом із Кирилом Будановим, Давидом Арахамією та Сергієм Кислицею взяли участь у тристоронній зустрічі — українська, американська та російська сторони. Ми цінуємо американське посередництво», — зазначив секретар РНБО.

З боку США в консультаціях брали участь спеціальний посланник Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Джош Груенбаум, а також генерали Деніел Дрісколл і Алекс Гринкевич. Російську делегацію представляли посадовці воєнної розвідки та армії.

За словами Умєрова, обговорення було зосереджене на параметрах завершення війни, розв’язаної Росією проти України, а також на подальшій логіці переговорного процесу з метою досягнення справедливого й тривалого миру.

Він також повідомив, що переговори триватимуть і наступного дня. До складу української делегації у суботу приєднаються начальник Генерального штабу ЗСУ генерал Андрій Гнатов та заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони генерал-лейтенант Вадим Скібіцький.

«За підсумками кожного етапу переговорів ми доповідаємо президенту України Володимиру Зеленському», — наголосив Умєров, додавши, що українська команда діє злагоджено та в межах завдань, визначених главою держави.

Раніше президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі в переговорах зі США та Росією. Перед початком зустрічей в Абу-Дабі він також провів нараду з членами делегації, під час якої обговорив стратегію переговорів. Напередодні в Кремлі заявили, що наполягають на виведенні ЗСУ з Донбасу як умові завершення війни.