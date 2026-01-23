Конкуренція за кадри: президент хоче підвищити зарплати лікарям на 10-15% вище за східноєвропейські

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зарплати українських лікарів мають бути щонайменше на 10–15% вищими, ніж у країнах Східної Європи, щоб мотивувати медиків залишатися в Україні та повертатися додому з‑за кордону, де вони часто працюють за значно вищу винагороду.

Він наголосив, що питання рівня оплати праці медичних працівників добре відоме уряду і Кабінет міністрів уже працює над відповідними рішеннями.

«Ми повинні зробити так, щоб лікарі мали конкурентну, рівну зарплату порівняно з країнами Східної Європи, і щоб це стало стимулом для повернення українців додому», — сказав Зеленський, додавши: «Усе це можливо, абсолютно».

Зараз в Україні триває низка ініціатив щодо підвищення зарплат медиків. У бюджеті на 2026 рік закладено суттєве збільшення фінансування охорони здоров’я, і частиною цього є плани перерахувати заробітні плати сімейних лікарів до приблизно 35 000 гривень, що має зробити їх більш конкурентними на внутрішньому ринку праці.

Раніше в Україні вже ухвалювали рішення про підвищення мінімальних зарплат для медичних працівників. Наприклад, відповідні укази встановлювали орієнтири мінімальної оплати праці для лікарів і середнього медичного персоналу, а уряд підвищував виплати в окремих регіонах, зокрема у зонах бойових дій.

Зараз середня зарплата медичного працівника в Україні значно відстає від рівня розвинених країн регіону: у 2025 році середня зарплата медиків у промислово розвинених країнах Східної Європи, таких як Польща чи Чехія, становить значно вищі показники, тоді як українські лікарі отримують значно менші суми, що впливає на відтік кадрів та якість медичних послуг.

Президент підкреслив, що держава має створити умови, де робота в українській системі охорони здоров’я стане привабливою професійно і матеріально, і це стане частиною широких реформ охорони здоров’я, зокрема поліпшення фінансування, модернізації обладнання та стимулів для працівників медицини.