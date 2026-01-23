Після російських ударів тепло в Києві досі не відновили у 1200 будинках

У Києві станом на 18:00 без теплопостачання залишаються близько 1200 багатоповерхових будинків, які повторно підключають до системи після російських ударів 9 і 20 січня. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, комунальні служби та енергетики продовжують працювати в посиленому режимі, аби якнайшвидше подати теплоносій до всіх будинків, що наразі залишаються без опалення.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України запроваджено режим надзвичайної ситуації. Зокрема, 20 січня Київ зазнав чергового обстрілу, внаслідок якого без тепла залишилися 5635 багатоповерхівок. Майже 80% з них — це будинки, де теплопостачання вже відновлювали після атаки 9 січня.

За даними міської влади, на ранок 23 січня без опалення залишалися 1940 багатоповерхових будинків. Більшість із них розташовані на лівому березі столиці, у Печерському районі, а також частково в Голосіївському та Солом’янському районах.

Віталій Кличко зазначив, що обстріл 9 січня став найболючішим ударом по критичній інфраструктурі Києва та призвів до найскладнішої ситуації за останні чотири роки. Відтоді в місті діють екстрені відключення електроенергії.

Росія систематично завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Із початку осені 2025 року російські війська суттєво посилили атаки на об’єкти енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари по енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяности. За даними СБУ, від початку поточного опалювального сезону задокументовано щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти та системи теплопостачання України.