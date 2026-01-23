Обладнання працює на межі можливого: «Укренерго» про складну ситуацію зі світлом

Ситуація в енергосистемі України зранку п’ятниці істотно ускладнилася через вихід в аварійний ремонт одразу кількох об’єктів генерації, повідомила НЕК «Укренерго».

У компанії зазначили, що внаслідок цього в більшості регіонів країни вимушено застосовують аварійні відключення електроенергії. Основною причиною таких обмежень називають наслідки масованих ракетно-дронових атак Росії на українські електростанції, а також об’єкти систем передачі та розподілу електроенергії.

За даними «Укренерго», енергосистема продовжує оговтуватися після завданих ударів, а наявне обладнання працює на межі технічних можливостей. Через попередні пошкодження вцілілі енергоблоки змушені нести значне перевантаження для забезпечення країни електроенергією, що вимагає їхньої зупинки для проведення ремонту.

Системний оператор запевнив, що ремонтні бригади працюють у посиленому режимі, аби якнайшвидше повернути генеруючі потужності в роботу. У компанії очікують, що завершення відновлювальних робіт на окремих об’єктах найближчим часом дозволить скасувати аварійні обмеження та повернутися до планових графіків погодинних відключень у більшості регіонів.

Також «Укренерго» закликало споживачів у п’ятницю максимально раціонально користуватися електроенергією.

Напередодні перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що 22 січня стало найважчим днем для енергосистеми України з моменту масштабного блекауту в листопаді 2022 року. Він пояснив це сукупністю чинників, зокрема постійними обстрілами, пошкодженням генераційного обладнання, розбитими розподільчими мережами та трансформаторами, а також безперервними атаками на всю енергомережу країни.