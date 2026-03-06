﻿
Економіка

Ціни на пальне в Україні: що запланував уряд

Уряд контролює ситуацію з цінами на пальне в Україні і запроваджує нові заходи, щоб стабілізувати ринок. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Прем’ерка повідомила про координацію щодо ситуації з цінами на пальне в Україні з ключовими міністерствами та керівництвом НАК Нафтогаз України. 

– Поточна ситуація на паливному ринку має передусім зовнішні причини. Водночас ціни на пальне в Україні залишаються нижчими, ніж у низці сусідніх країн Європи, – наголосила вона.

За словами прем’єрки, задля стабілізації ситуації державна компанія Укрнафта збирається реалізовувати пальне з мінімальною торговельною націнкою, формуючи орієнтир справедливої ціни на ринку в нинішніх умовах.

– Паралельно працюємо з іншими операторами паливного ринку та розраховуємо на їхню відповідальну і зважену цінову політику. Також доручила Антимонопольному комітету України та Держпродспоживслужбі посилити контроль за ціновою політикою операторів, щоб не допустити необґрунтованих націнок і ринкових маніпуляцій з боку окремих учасників ринку, – зауважила Свириденко.

Також вона заявила, що доручила першому віцепрем’єр-міністру – міністру енергетики разом із Міноборони, Мінрозвитку, Мінекономіки та Нафтогазом приділити особливу увагу забезпеченню ключових сфер. 

Серед пріоритетних секторів – оборона, аграрії та громадський транспорт.

Юлія Свириденко додала, що працює з міжнародними партнерами над збільшенням обсягів імпорту пального на український ринок.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

урядЮлія Свириденкоціни на пальне
