«Укрзалізниця» змінює правила для пасажирів

«Укрзалізниця» оновила протоколи безпеки через посилення атак російських військ на залізничну інфраструктуру на початку березня 2026 року. Компанія продовжує забезпечувати рух поїздів, зокрема до прифронтових регіонів, але водночас посилює заходи для захисту пасажирів і персоналу.

На залізниці запроваджено систему миттєвого реагування на потенційні загрози. Спеціальні моніторингові групи цілодобово аналізують ситуацію та кожен випадок атак на інфраструктуру, щоб оперативно коригувати операційні протоколи та мінімізувати ризики, повідомив голова правління Олександр Перцовський. Вони у режимі 24/7 відстежують можливі загрози та приймають рішення щодо подальших дій, включно з евакуацією пасажирів у разі необхідності.

Тимчасові зупинки поїздів можуть відбуватися не через сам факт оголошення повітряної тривоги, а лише у випадках, коли фіксується суттєва загроза для пасажирів. У таких ситуаціях поїзди можуть зупинятися на станціях, де є укриття, або, за необхідності, безпосередньо на перегоні.

У межах підготовки до надзвичайних ситуацій понад 4 тисячі співробітників поїзних бригад уже пройшли спеціальне навчання з евакуації пасажирів. Крім того, вагони додатково оснащують необхідним обладнанням, а персонал регулярно проходить тренування та інструктажі.

Попри складну безпекову ситуацію, поїзди продовжують курсувати відповідно до графіка, включно зі сполученням із прифронтовими громадами. Водночас у компанії попереджають, що залізничні перевезення під час війни залишаються зоною підвищеного ризику.

Пасажирам радять планувати подорожі з часовим запасом і не робити пересадок «впритул», особливо на міжнародні рейси. Оптимально закладати щонайменше 2–3 години між поїздами, оскільки безпекові зупинки або атаки на інфраструктуру можуть спричиняти затримки.

Крім того, під час подорожей радять тримати поруч документи та телефон, адже у разі евакуації пасажири виходять із вагонів без громіздкого багажу — головним пріоритетом залишається безпека людей.

