Кібервійська України завдали Росії мільярдних збитків у 2025 році

Розвиток військових кіберспроможностей стає ключовим питанням національної безпеки. Україна активно розвиває власні кіберсили, які проводять наступальні операції з лютого 2022 року, повідомляє Генштаб ЗСУ.

За минулий 2025 рік:

- Прямі збитки Росії від кібератак становили 220 млн доларів;

- Непрямі збитки перевищили 1,5 млрд доларів;

- Виявлено та атаковано військових об’єктів на суму понад 57 млн доларів.

У Генштабі підкреслюють, що кіберпростір – це окремий операційний вимір сучасної війни поряд із землею, морем, повітрям та космосом. Українські кібервійська працюють у тісній координації з іншими складовими Сил оборони, завдаючи значних втрат агресору.

Як повідомляло раніше ForUa,  СБУ нейтралізувала більш ніж 14 тис. кібератак на Україну за час війни.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

