Ми готові підписувати історичний документ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів про деталі своєї розмови з президентом США Дональдом Трампом у Давосі.

У нього була позитивна зустріч з Трампом та його командою. Він розповів, що порушував питання протиповітряної оборони, повідомляє "Європейська правда".

"І я думаю, що США повернеться з позитивним результатом. Коли результат буде в Україні, тоді я обов'язково про це скажу. Друге – це наші гарантії безпеки, вони дійсно готові. І договір готовий для підписання. Безумовно, буде ще багато різних технічних деталей, і на основі цього документа з'являться ще додаткові документи, але головна така домовленість про гарантії безпеки є. Тепер я чекаю від президента Трампа дати і місця. Ми готові підписувати такий важливий для нас, ще раз підкреслюю, впевнений, що це історичний документ", – заявив Зеленський.

Він нагадав, що документ вимагатиме ратифікації у Конгресі США, у парламенті України.

"Тому ще на цьому шляху багато, багато кроків", – зазначив він.

За його словами, йшлося про пакет документів, відомий як "план процвітання".

"Вони ще не готові, але бачимо, бачимо майбутнє з позитивним результатом. Дуже важливо розуміти джерела фінансування. Вони повинні бути зрозумілими, прозорими, тому що на цьому фундаменті буде відбудовуватись Україна у наступні роки", – додав він.

За його словами, питання Донбасу обговорювалося і воно є ключовим.

"Його обговорюватимуть і обговорюватимуть модальність, як три сторони це бачать в Абу-Дабі сьогодні і завтра", – сказав Зеленський.

 Автор: Галина Роюк

