Зустріч в Абу-Дабі: США наполягатимуть на “енергетичному перемир’ї”

США виступають за проведення тристоронніх переговорів за участю України, Росії та американських посадовців наприкінці цього тижня в Абу-Дабі. Обговорювати планують можливу угоду про завершення війни, зокрема тимчасове припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

За даними Financial Times, США та Україна узгодили пропозицію для Росії: Москва мала б припинити удари по енергетиці в обмін на тимчасове призупинення атак України на нафтопереробні заводи та танкери, що підтримують військову машину Кремля.

Зустріч запланована на п’ятницю та суботу. Росія поки не підтвердила свою участь. Джерела видання зазначають, що переговори поки що не просуваються, оскільки Путін навряд чи погодиться відмовитися від ударів по українській енергетиці, яку вважає важливим важелем впливу.

Президент України Володимир Зеленський висловив підтримку таким переговорам, назвавши їх "кращими за відсутність діалогу". Він уточнив, що зустріч відбуватиметься на технічному рівні.

США відправлять на переговори свого спецпосланця Стіва Віткоффа та зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.

За словами джерел, Путін затягує прийняття мирного плану, підтриманого США, і наполягає на максималістських умовах щодо закінчення війни. Росія також повідомила, що відхилить поправки, внесені Україною та її європейськими союзниками.

Як повідомляло раніше ForUa, після переговорів у Давосі Трамп звернувся з посланням до Путіна.

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

