Співачку, родом з Києва, внесли до «чорного списку»

Російську співачку українського походження Любов Успенську внесли до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Відповідне рішення ухвалила Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

У Нацраді зазначили, що підставою для такого рішення стали публічні заяви та дії співачки, якими вона підтримувала збройну агресію РФ проти України та окупацію українських територій.

Зокрема, Успенська публічно виправдовувала дії держави-агресора, брала участь у пропагандистських заходах на тимчасово окупованих територіях України, здійснювала незаконні в’їзди до Автономної Республіки Крим та окремих районів Донецької і Луганської областей, а також відкрито підтримувала російські військові формування.

У липні 2024 року співачка виступила перед російськими військовими на тимчасово окупованій території Донецької області. У січні 2025 року вона також долучилася до ініціативи російського продюсера Ігоря Матвієнка щодо збору коштів на відновлення об’єктів культурної спадщини в Курській області.

Крім того, у 2023 році в Україні проти Любові Успенської вже були запроваджені персональні санкції.

Як повідомляло раніше ForUa, в Італії вимагали скасувати концерт путінського співака.