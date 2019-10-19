В Украине в субботу, 19 октября, вступил в силу закон о непрерывности работы Нацсовета по вопросам телевидения № 138-IX.
Документ в пятницу, 18 октября, был опубликован в парламентском издании Голос Украины.
Согласно закону, профильный комитет (Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики) обязуется в течение 90 дней прекратить полномочия членов Нацсовета, обнародовать в СМИ и направить фракциям и группам парламента объявление об отборе кандидатур на соответствующие вакантные должности.
Кандидатуры на должности членов Нацсовета вносятся в проект постановления в последовательности, которая определена предыдущим рейтинговым голосованием, и в количестве, соответствующем количеству вакантных должностей, которые назначаются по квоте Верховной Рады. Назначенными считаются лица, которых поддержало большинство от конституционного состава парламента.
Если же за Рада не сможет заполнить свою квоту при назначении всех членов Нацсовета, то всю процедуру проводят повторно, начиная с момента опубликования профильным комитетом объявления о конкурсе. Кандидаты, которые принимали участие в предварительном отборе, имеют право участвовать.
Также Нацсовет приравняли к первому уровню государственных органов.
Напомним, что 30 сентября профильный комитет рекомендовал Верховной Раде принять документ во втором чтении и в целом как закон.
Верховная Рада приняла данный закон 2 октября.
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