В Украине в субботу, 19 октября, вступил в силу закон о непрерывности работы Нацсовета по вопросам телевидения № 138-IX.

Документ в пятницу, 18 октября, был опубликован в парламентском издании Голос Украины.

Согласно закону, профильный комитет (Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики) обязуется в течение 90 дней прекратить полномочия членов Нацсовета, обнародовать в СМИ и направить фракциям и группам парламента объявление об отборе кандидатур на соответствующие вакантные должности.

Предложения по кандидатурам комитет будет принимать в течение 21 дня со дня опубликования объявления. Подавать кандидатуры на членов Нацсовета, кроме фракций и групп парламента, есть возможность у всеукраинского объединения граждан в области деятельности СМИ.

Согласно закону, голосование по назначению членами Нацсовета происходит одновременно на все вакантные должности по квоте Верховной Рады.

Кандидатуры на должности членов Нацсовета вносятся в проект постановления в последовательности, которая определена предыдущим рейтинговым голосованием, и в количестве, соответствующем количеству вакантных должностей, которые назначаются по квоте Верховной Рады. Назначенными считаются лица, которых поддержало большинство от конституционного состава парламента.

Если же за Рада не сможет заполнить свою квоту при назначении всех членов Нацсовета, то всю процедуру проводят повторно, начиная с момента опубликования профильным комитетом объявления о конкурсе. Кандидаты, которые принимали участие в предварительном отборе, имеют право участвовать.

Также Нацсовет приравняли к первому уровню государственных органов.

Напомним, что 30 сентября профильный комитет рекомендовал Верховной Раде принять документ во втором чтении и в целом как закон.

Верховная Рада приняла данный закон 2 октября.