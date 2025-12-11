Данія визнала США потенційною загрозою національній безпеці

Служба військової розвідки Данії (FE) у щорічному звіті вперше визнала Сполучені Штати Америки потенційною загрозою національній безпеці країни. США дедалі більше орієнтуються на власні інтереси, відходячи від традиційних партнерських зобов’язань. Зокрема, Вашингтон застосовує економічну та технологічну силу не лише проти конкурентів, але й проти союзників по НАТО, включно з погрозами високими тарифами та можливістю використання військової сили, повідомляє Bloomberg.

У звіті FE також підкреслено зростаючий інтерес США до Гренландії у контексті посилення глобального суперництва в Арктиці. Як наслідок, Данія не залучила американські підрозділи до найбільших в історії навчань Arctic Light 2025 на території Гренландії. Голова арктичного командування Сорен Андерсен підтвердив, що, незважаючи на візит міністра оборони США Піта Гегсета, американські війська участі у навчаннях не брали.

