Шість днів у крижаній воді фахівці ДСНС ремонтували трубу київської ТЕЦ

Фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій упродовж шести днів ліквідовували прорив труби на одній із київських теплоелектроцентралей, пошкодженій внаслідок російського обстрілу. Увесь цей час водолази працювали в крижаній воді.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, після удару по одній зі столичних ТЕЦ об’єкт зазнав підтоплення через пошкодження трубопроводу. Аварійні роботи проводилися в умовах сильного морозу — водолази ДСНС перебували у воді за температури до мінус 15 градусів.

Відновлення обладнання, від якого залежить тепло- та електропостачання тисяч домівок, тривало загалом шість діб. Фахівцям вдалося зупинити витік води, що дозволило іншим службам продовжити ремонтні роботи.

Ігор Клименко подякував рятувальникам за професіоналізм і витримку, назвавши їхню роботу прикладом відповідальності та мужності в надзвичайно складних умовах. За проявлену відвагу водолазів відзначили державними нагородами.

Орденом «За мужність» III ступеня нагороджені Артем Орлов, Денис Фролов і Михайло Хижняк, орден Данила Галицького отримав Андрій Власенко, медаллю «Захиснику Вітчизни» відзначено Антона Гайтана.