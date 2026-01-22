Норвегія передала Україні значну партію ракет для систем ППО NASAMS

Уряд Норвегії оголосив про черговий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшла велика кількість ракет для зенітно-ракетних комплексів NASAMS. Про це стало відомо за результатами онлайн-зустрічі міністра оборони Норвегії Туре О. Сандвіка з українським колегою Михайлом Федоровим.

Пріоритет на захист неба

Як наголосили у пресслужбі Міністерства оборони Норвегії, зміцнення української протиповітряної оборони залишається ключовим пріоритетом військової підтримки з боку Осло. Системи NASAMS, які Україна отримала завдяки міжнародній коаліції (включаючи США, Канаду та Литву), демонструють надзвичайно високу ефективність у перехопленні російських ракет.

Швидкість та співпраця

Міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік підкреслив, що постачання відбулося у стислі терміни, аби забезпечити безперебійну роботу українського неба в критичний період.

"Завдяки співпраці зі Сполученими Штатами та іншими країнами Норвегія швидко поставила Україні ракети протиповітряної оборони на критичному етапі, щоб система NASAMS могла продовжувати захищати українських громадян від смертельних повітряних ударів", – заявив Сандвік.

Контекст: Україна активно використовує NASAMS для захисту великих міст та об’єктів критичної інфраструктури. Регулярне поповнення запасів ракет є життєво необхідним для відбиття масованих атак з боку РФ.