Пленкович закликав не допускати навіть натяку на територіальні поступки України

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович заявив, що нинішня ситуація довкола України має три ключові складові, головною з яких залишається завершення війни, однак підстав для надмірного оптимізму наразі немає.

Про це він сказав під час «Українського сніданку» в Давосі, повідомляє zn.ua.

За словами Пленковича, санкційний тиск і спроби послабити російську економіку поки що не дали очікуваного політичного ефекту всередині РФ. Він зазначив, що в Росії відсутні опозиція та свобода слова, а змін у цьому напрямку найближчим часом не передбачається.

Хорватський прем’єр наголосив, що перш ніж говорити про вступ України до Європейського Союзу, необхідно завершити війну. Водночас він застеріг, що будь-яка мирна угода має оцінюватися не лише з точки зору моменту її підписання, а й з огляду на наслідки через 5, 10 або 20 років.

Пленкович підкреслив, що не можна допускати навіть найменшого натяку на можливість територіальних поступок з боку України, оскільки це створить небезпечний прецедент для майбутньої стабільності всієї Європи.

Він також нагадав, що аналітики Інституту вивчення війни наголошують на небажанні Кремля досягати миру та фіксують нові територіальні претензії з боку Росії. У Москві продовжують говорити про так звані «корінні причини» вторгнення, намагаючись виправдати перед внутрішньою аудиторією відмову від будь-яких компромісів, які могли б випливати з переговорів у Давосі.