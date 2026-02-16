﻿
Загреб відмовився транспортувати російську нафту Угорщини та Словаччини

Міністр економіки Хорватії Анте Шушняр заявив, що Загреб готовий допомогти Угорщині та Словаччині у розв’язанні проблем із постачанням палива, дотримуючись законодавства ЄС та вимог OFAC, і підтримуючи Україну.

За словами міністра, Хорватія діє “відповідально та прозоро” у питаннях регіональної енергетичної безпеки й продовжить це робити щодо своїх угорських та словацьких партнерів, повністю поважаючи українських союзників.

– Ми готові допомогти розв’язати гостру проблему з порушенням постачання, в межах законодавства ЄС та правил OFAC, – наголосив Шушняр.

Міністр додав, що нафтопровід Adria має необхідні потужності для транспортування нафти. Він відкинув попередні звинувачення у відсутності пропускної здатності, “воєнному наживанні” та ненадійності Хорватії як транзитної країни. За його словами, тарифи залишаються прозорими та ринковими, а критична інфраструктура працює стабільно й безперервно.

Разом з тим, він звернувся до Європейська комісія, заявивши, що технічних перешкод для відмови країн ЄС від російської нафти більше немає. Шушняр зауважив, що закупівля російської нафти, навіть якщо вона здається дешевшою, фактично фінансує війну проти України.

– Інфраструктура не змінюється за одну ніч. Наративи — іноді так, — додав міністр.

 

 Автор: Сергій Ваха

УгорщинаСловаччинаХорватіяекспорт нафтопродуктів РФ
