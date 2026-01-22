Київ готується до переходу на графіки: енергетики знайшли технічне рішення

Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій продовжує цілодобову роботу в Києві та області. Попри вкрай напружену ситуацію в енергосистемі, з’явилися перші прогнози щодо стабілізації енергопостачання в столиці.

Електроенергія: від екстрених до жорстких графіків

Наразі у місті все ще діють екстрені відключення. Однак енергетики розробили технічні рішення, які дозволять змінити формат обмежень.

Мета: Найближчими днями перейти від непередбачуваних відключень до жорстких, але прогнозованих графіків.

Ресурси: Протягом дня над відновленням мереж працювало 160 бригад, у нічну зміну заступлять 52 бригади.

Тепло та соціальна сфера

Роботу теплогенерації вдалося частково стабілізувати. Основні зусилля зараз зосереджені на житловому фонді:

Ситуація з опаленням: Без тепла поки залишається 3261 будинок.

Завдання: Протягом завтрашнього дня подати тепло до максимально можливої кількості помешкань.

Підтримка: На критичних об’єктах міста вже працюють 124 генератори. Також розгорнуто 91 пункт допомоги ДСНС на 68 локаціях міста.

Міські служби працюють у посиленому режимі, проте киян закликають бути готовими до будь-яких сценаріїв розвитку подій.