Київ готується до переходу на графіки: енергетики знайшли технічне рішення

Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій продовжує цілодобову роботу в Києві та області. Попри вкрай напружену ситуацію в енергосистемі, з’явилися перші прогнози щодо стабілізації енергопостачання в столиці.
Електроенергія: від екстрених до жорстких графіків
Наразі у місті все ще діють екстрені відключення. Однак енергетики розробили технічні рішення, які дозволять змінити формат обмежень.
-
Мета: Найближчими днями перейти від непередбачуваних відключень до жорстких, але прогнозованих графіків.
-
Ресурси: Протягом дня над відновленням мереж працювало 160 бригад, у нічну зміну заступлять 52 бригади.
Тепло та соціальна сфера
Роботу теплогенерації вдалося частково стабілізувати. Основні зусилля зараз зосереджені на житловому фонді:
-
Ситуація з опаленням: Без тепла поки залишається 3261 будинок.
-
Завдання: Протягом завтрашнього дня подати тепло до максимально можливої кількості помешкань.
-
Підтримка: На критичних об’єктах міста вже працюють 124 генератори. Також розгорнуто 91 пункт допомоги ДСНС на 68 локаціях міста.
Міські служби працюють у посиленому режимі, проте киян закликають бути готовими до будь-яких сценаріїв розвитку подій.Автор: Галина Роюк