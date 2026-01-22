НАБУ та САП проводять обшуки в ексочільника Держприкордонслужби Сергія Дейнека - ЗМІ

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) здійснюють слідчі дії у колишнього голови Державної прикордонної служби України Сергія Дейнека.

За інформацією джерел видання «Українська правда», обшуки проходять у межах розслідування кримінального провадження щодо отримання неправомірної вигоди. Справа, за попередніми даними, стосується махінацій та корупційних схем, пов’язаних із контрабандою тютюнових виробів.

Деталі справи:

Фігурант: Сергій Дейнеко, колишній очільник ДПСУ.

Предмет розслідування: Можливе отримання хабарів за сприяння у незаконному переміщенні цигарок через державний кордон.

Статус: Наразі тривають невідкладні слідчі дії.

Офіційні представники антикорупційних органів поки не надали розгорнутих коментарів щодо результатів обшуків та процесуального статусу Сергія Дейнека. Ми продовжуємо стежити за оновленнями та чекаємо на офіційні релізи від НАБУ і САП.