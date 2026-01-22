﻿
Економіка

Долар і євро пішли вниз: курс НБУ на сьогодні

Національний банк України визначив офіційні курси основних іноземних валют на четвер, 22 січня 2026 року. Дані свідчать про незначне зміцнення гривні та загальну стабілізацію валютного ринку.

Зокрема, курс долара США знизився до 43,1759 грн. Європейська валюта також подешевшала — 50,6669 грн за євро. Водночас польський злотий зберіг майже незмінну позицію та зафіксований на рівні 11,9866 грн.

Експерти зазначають, що мінімальні коливання курсів вказують на збалансований попит і пропозицію на міжбанківському ринку. За таких умов регулятору вдається утримувати прогнозовану ситуацію без активних валютних інтервенцій, що є позитивним сигналом для бізнесу та населення.

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

НБУкурс доларакурс євро
